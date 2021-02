Lavoro, la “strage” degli autonomi. Confesercenti: «La pandemia ne ha cancellati oltre 200mila» (Di martedì 16 febbraio 2021) La pandemia sta “licenziando” i lavoratori indipendenti. Solo nel 2020 hanno perso la propria occupazione 208mila autonomi, tra imprenditori, professionisti e collaboratori. Una crisi senza precedenti su cui è urgente intervenire. Servono subito politiche attive e di riconversione mirate al Lavoro autonomo. Ma anche sostegni efficaci per evitare che le attività continuino a chiudere. Se continua così, circa 450mila imprese rischiano di sparire a causa della pandemia. È ben più di un allarme quello lanciato da Confesercenti nel corso dell’incontro tra il ministro del Lavoro Andrea Orlando e le parti sociali. Il dato riferito al ministro Orlando Queste le cifre in dettaglio: i lavoratori in proprio e gli imprenditori sono calati nel periodo di 80mila unità. Collaboratori e coadiuvanti ne ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 febbraio 2021) Lasta “licenziando” i lavoratori indipendenti. Solo nel 2020 hanno perso la propria occupazione 208mila, tra imprenditori, professionisti e collaboratori. Una crisi senza precedenti su cui è urgente intervenire. Servono subito politiche attive e di riconversione mirate alautonomo. Ma anche sostegni efficaci per evitare che le attività continuino a chiudere. Se continua così, circa 450mila imprese rischiano di sparire a causa della. È ben più di un allarme quello lanciato danel corso dell’incontro tra il ministro delAndrea Orlando e le parti sociali. Il dato riferito al ministro Orlando Queste le cifre in dettaglio: i lavoratori in proprio e gli imprenditori sono calati nel periodo di 80mila unità. Collaboratori e coadiuvanti ne ...

Massimilianosg3 : RT @SecolodItalia1: Lavoro, la “strage” degli autonomi. Confesercenti: «La pandemia ne ha cancellati oltre 200mila» - SecolodItalia1 : Lavoro, la “strage” degli autonomi. Confesercenti: «La pandemia ne ha cancellati oltre 200mila»… - giovannimariXIX : Liguria, nel 2020 aumentano le #morti sul lavoro: il #COVID19 non ferma la strage. A perdere la vita in fabbrica o… - ecomstation1 : RT @gianpaolomartel: @ricpuglisi @holdon80 lui è stato utile giusto un anno fa, quando diceva che le mascherine non servono utile alla stra… - gianpaolomartel : @ricpuglisi @holdon80 lui è stato utile giusto un anno fa, quando diceva che le mascherine non servono utile alla s… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro strage Chi è Dani Faiv: dal lavoro di cameriere alla carriera da rapper

... che precede l'EP 9 Days to kill, realizzato insieme a Strage, Blaze, Lanz Khan e Jangy Leeon. La ... che porta all'uscita dell' album di debutto intitolato The Waiter, un omaggio al lavoro di cameriere ...

La ricerca delle varianti e i rigatoni all'amatriciana

In Gran Bretagna una variante sta facendo strage, non tanto perché sia più letale delle altre, ma ... sviluppato dal nodo italiano dell'Infrastruttura europea Elixir per i dati biologici, questo lavoro ...

Lavoro, la "strage" degli autonomi. Confesercenti: «La pandemia ne ha cancellati oltre... Secolo d'Italia Citel alla ricerca di 70 neolaureati

La ricerca di personale verte soprattutto su “menti informatiche”. Anche giovani: è un gruppo che punta sulla formazione interna. La maggior parte dei posti sarà destinata proprio a neolaureati (che i ...

Pietro Ichino: «Blocco dei licenziamenti? Ha nascosto la polvere sotto il tappeto»

Al 31 marzo, con la fine del il divieto di recesso in vigore ormai da un anno, si stima che ai 444mila occupati in meno del 2020 se ne aggiungeranno altri 400mila. «Una disoccupazione che noi fingiamo ...

... che precede l'EP 9 Days to kill, realizzato insieme a, Blaze, Lanz Khan e Jangy Leeon. La ... che porta all'uscita dell' album di debutto intitolato The Waiter, un omaggio aldi cameriere ...In Gran Bretagna una variante sta facendo, non tanto perché sia più letale delle altre, ma ... sviluppato dal nodo italiano dell'Infrastruttura europea Elixir per i dati biologici, questo...La ricerca di personale verte soprattutto su “menti informatiche”. Anche giovani: è un gruppo che punta sulla formazione interna. La maggior parte dei posti sarà destinata proprio a neolaureati (che i ...Al 31 marzo, con la fine del il divieto di recesso in vigore ormai da un anno, si stima che ai 444mila occupati in meno del 2020 se ne aggiungeranno altri 400mila. «Una disoccupazione che noi fingiamo ...