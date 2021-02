La stanza per lo smart working più bella del mondo è a Cortina (a 2400 metri) (Di martedì 16 febbraio 2021) Una stanza in legno con una scrivania, una poltrona ergonomica, una buona connessione per lo smart working e una vista mozzafiato sul comprensorio Lagazuoi - Cinque Torri. La Panoramic Business Room Dolomites rappresenta la nuova frontiera del lavoro da remoto: l'ufficio in quota. Un posto incredibile che sembra uscito da un film di Wes Anderson, per la bellezza del contesto, ma anche per la bizzarria della cosa in sé. Si tratta infatti di un'unica stanza pensata per essere un luogo dove poter lavorare, studiare, o semplicemente rilassarsi in solitudine durante una giornata in montagna. Sempre Wes Anderson potrebbe aver ideato il fatto che questo mini ufficio montano sia anche mobile, eppure è realtà: montato sopra a due specie di sci, questo fabbricato di vetro e legno può essere spostato in un altro punto del ... Leggi su gqitalia (Di martedì 16 febbraio 2021) Unain legno con una scrivania, una poltrona ergonomica, una buona connessione per loe una vista mozzafiato sul comprensorio Lagazuoi - Cinque Torri. La Panoramic Business Room Dolomites rappresenta la nuova frontiera del lavoro da remoto: l'ufficio in quota. Un posto incredibile che sembra uscito da un film di Wes Anderson, per la bellezza del contesto, ma anche per la bizzarria della cosa in sé. Si tratta infatti di un'unicapensata per essere un luogo dove poter lavorare, studiare, o semplicemente rilassarsi in solitudine durante una giornata in montagna. Sempre Wes Anderson potrebbe aver ideato il fatto che questo mini ufficio montano sia anche mobile, eppure è realtà: montato sopra a due specie di sci, questo fabbricato di vetro e legno può essere spostato in un altro punto del ...

Ultime Notizie dalla rete : stanza per "Un topo nella Casa? Ecco cos'era". Ma Patrizia De Blanck gela Signorini: "Non è vero!"

Prima della diretta del GF Vip per ore sui social è circolato un video che ha insospettito i telespettatori: c'è veramente un topo ... Siamo nella stanza blu quando le telecamere sembrano immortalare il ...

Torino: Sanabria ancora positivo al Covid

Brutte notizie per il Toro e per mister Nicola che non potrà ancora disporre di Tonny Sanabria. L'attaccante paraguaiano è ... causa Covid - 19, è sempre rimasto chiuso nella stanza d'albergo che lo ha ...

Nelle Rsa una stanza per ripartire dagli abbracci: il dono del sindacato pensionati IL GIORNO Sharp presenta UA-PE30E-WB, il nuovo purificatore d'aria compatto ed efficace

Con il suo ultimo modello della linea Ultimate Air, Sharp mette a punto una soluzione per la purificazione d'aria silenziosa ed efficiente.

Stuprata in una stanza del parlamento, choc in Australia

(ANSA) – ROMA, 16 FEB – Shock nel mondo politico australiano dopo che una ex dipendente del governo ha denunciato di essere stata violentata in un ufficio del Parlamento due anni fa. Lo riportano i me ...

