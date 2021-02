La nuova vita di Mustier sarà con Arnault. In un settore che vale 100 miliardi (Di martedì 16 febbraio 2021) Jean-Pierre Mustier sta per firmare il suo ultimo bilancio in Unicredit (2,7 miliardi di perdite) e poi lascerà definitivamente la banca alle cure di Andrea Orcel, aprendo la strada, forse, alle tanto attese nozze con Mps (qui l’articolo di Formiche.net sul risiko bancario). Ma questo non impedirà al manager francese di rimettersi in gioco, possibilmente con un peso massimo della finanza francese. Magari quel Bernard Arnault fondatore e azionista di Lvmh, uno dei più grandi gruppi mondiali della moda, proprietario di alcune tra le maison (oltre settanta) più famose al mondo. E così, Arnault, e l’ormai ex amministratore delegato di Unicredit si sono alleati per la creazione di una Spac (Special Purpose Acquisition Company). Si tratta, nella sostanza di una società con l’obiettivo di investimento in una o più società ... Leggi su formiche (Di martedì 16 febbraio 2021) Jean-Pierresta per firmare il suo ultimo bilancio in Unicredit (2,7di perdite) e poi lascerà definitivamente la banca alle cure di Andrea Orcel, aprendo la strada, forse, alle tanto attese nozze con Mps (qui l’articolo di Formiche.net sul risiko bancario). Ma questo non impedirà al manager francese di rimettersi in gioco, possibilmente con un peso massimo della finanza francese. Magari quel Bernardfondatore e azionista di Lvmh, uno dei più grandi gruppi mondiali della moda, proprietario di alcune tra le maison (oltre settanta) più famose al mondo. E così,, e l’ormai ex amministratore delegato di Unicredit si sono alleati per la creazione di una Spac (Special Purpose Acquisition Company). Si tratta, nella sostanza di una società con l’obiettivo di investimento in una o più società ...

