Il social network Parler torna di nuovo online (Di martedì 16 febbraio 2021) Il social network di estrema destra Parler è tornato online. Tutti coloro che erano utenti prima della temporanea sospensione della piattaforma potranno ora tornare a commentare e pubblicare post. I nuovi iscritti potranno arrivare solo nelle prossime settimane. Intanto Parler avrà in nuovo CEO.

Ultime Notizie dalla rete : social network Facebook, hacker sottraggono dati di 35 milioni di account italiani: cosa possono farci

I dati di un totale di 533 milioni di profili Facebook sono in vendita nei meandri del web, e di questi oltre 35 milioni sono account italiani. L'attacco al social network ha permesso agli hacker di creare un database con tutti i dati sottratti, che provengono da 108 Paesi nel mondo tra cui anche l'Italia. A segnalare la sottrazione di dati è stato il ...

Alessia Marcuzzi difende Giulia Salemi: 'A me fa tenerezza'

Le parole di Alessia Marcuzzi Intanto il GF Vip resta una delle trasmissioni più chiacchierate sui social network, ed a volte anche i personaggi famosi da casa si schierano verso un concorrente.

Il social network Parler torna di nuovo online, dopo settimane di sospensione dopo le rivolte a Capitol Hill. Meckler sarà il nuovo CEO.

Un attacco hacker ai database di Facebook ha sottratto i dati di 533 milioni di profili, di cui oltre 35 milioni di account italiani: cosa succede ora

