(Di martedì 16 febbraio 2021) Rom, 16 feb. (Adnkronos) – “La nascita dell’intergruppo parlamentare Leu Pd M5s è un’ottima notizia e indica lagiusta per coltivare un’idea di Paese che metta al centro la difesa dei beni pubblici fondamentali”. Così Robertocommenta la nascita dell’intergruppo parlamentare M5S, Pd e Leu. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

petergomezblog : Sci, il ministro leghista Garavaglia attacca Speranza: “Mancato rispetto, assurdo decida da solo”. Ma lo stop è sta… - borghi_claudio : @RichardMardukas @PasaSaviano @alessia_smile6 @matteosalvinimi @AlbertoBagnai @LegaSalvini Dubito fortemente che Sp… - ricpuglisi : Che cosa ci fa Speranza ancora ministro della salute dopo che Sinistra Italiana (pezzo importante di LeU) ha deciso… - TV7Benevento : Governo: Speranza, 'intergruppo Leu-Pd-M5S è strada giusta'... - Gio15474822 : @PfFormerly @davidefaraone @RaffaelePizzati MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2021 19.20.18 **FLASH -GOVERNO: SPERANZA, 'INTERG… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Speranza

Ma la risposta delserbo è stata irremovibile, come riferisce Il Corriere della Sera : l'... Ma ladi poter godere dell'aiuto supplementare fornito dall'entusiasmo dei propri tifosi è ......intergruppo parlamentare per promuovere iniziative che rilancino l'esperienza positiva di... Lo dichiara il ministro della Salute RobertoRom, 16 feb. (Adnkronos) - "La nascita dell'intergruppo parlamentare Leu Pd M5s è un'ottima notizia e indica la strada giusta per coltivare un'idea di Paese che metta al centro la difesa dei beni pubb ...Gennaro Migliore di Italia Viva: "Considero la vicenda, anche molto grave, della chiusura degli impianti sciistici, un'eredità del precedente governo" ...