Giù dal viadotto nel cuore della città, 51enne muore sul colpo. Soccorsi inutili (Di martedì 16 febbraio 2021) Tragico incidente a Roma. Un uomo di 51 anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. La tragedia si è consumata intorno alle 16.30 in in via degli Orti della Farnesina a Roma. Secondoq quanto si apprende, l’uomo a bordo della sua auto, un’Opel Corsa, stava percorrendo la strada nei pressi di via del Foro Italico, quando ha perso il controllo al volante ed è precipitato dal viadotto, all’altezza del civico 38, finendo in un terreno privato. Un volo di 10 metri che non gli ha dato scampo. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 accompagnato da un’automedica. Per estrarlo dalle lamiere della vettura è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. A dare l’allarme gli automobilisti di passaggio, che hanno visto l’auto precipitare nel vuoto. Quando i pompieri lo hanno tirato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Tragico incidente a Roma. Un uomo di 51 anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. La tragedia si è consumata intorno alle 16.30 in in via degli OrtiFarnesina a Roma. Secondoq quanto si apprende, l’uomo a bordosua auto, un’Opel Corsa, stava percorrendo la strada nei pressi di via del Foro Italico, quando ha perso il controllo al volante ed è precipitato dal, all’altezza del civico 38, finendo in un terreno privato. Un volo di 10 metri che non gli ha dato scampo. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 accompagnato da un’automedica. Per estrarlo dalle lamierevettura è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. A dare l’allarme gli automobilisti di passaggio, che hanno visto l’auto precipitare nel vuoto. Quando i pompieri lo hanno tirato ...

MartyO13 : RT @Luca_Gualtieri1: Ci stiamo perdendo il #Sud (e il #Piemonte)? Dal Lazio in giù livello di #giovani che non studiano e non lavorano è pa… - RosarioAndreaB1 : RT @Luca_Gualtieri1: Ci stiamo perdendo il #Sud (e il #Piemonte)? Dal Lazio in giù livello di #giovani che non studiano e non lavorano è pa… - pixel_di : @Mov5Stelle @beppe_grillo @luigidimaio @vitocrimi @Roberto_Fico @M5S_Camera @M5S_Senato @M5S_Europa @nzingaretti… - LaCiuraRaffaele : RT @Luca_Gualtieri1: Ci stiamo perdendo il #Sud (e il #Piemonte)? Dal Lazio in giù livello di #giovani che non studiano e non lavorano è pa… - Alfonso0070 : RT @Luca_Gualtieri1: Ci stiamo perdendo il #Sud (e il #Piemonte)? Dal Lazio in giù livello di #giovani che non studiano e non lavorano è pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Giù dal Muore da solo in casa, il Campidoglio impiega 7 mesi per bonificare l'abitazione

Questa deve essere la risposta, altrimenti i drammi della solitudine aumenteranno' Argomenti tor sapienza Leggi anche Via Orti della Farnesina, auto giù dal viadotto: muore uomo di 45 anni

Via Orti della Farnesina, auto giù dal viadotto: muore uomo di 45 anni

Intorno alle 14 una vettura con all'interno il solo conducente è precipitata dal viadotto di via Orti della Farnesina da un altezza di circa 7/8 metri . I vigili del fuoco hanno estratto l'uomo di circa 45 anni già deceduto. Sul posto presenti il 118 e polizia locale di Roma ...

La Mercedes Classe S vola giù dalla scarpata. Ecco le immagini autoblog.it Questa deve essere la risposta, altrimenti i drammi della solitudine aumenteranno' Argomenti tor sapienza Leggi anche Via Orti della Farnesina, autoviadotto: muore uomo di 45 anniIntorno alle 14 una vettura con all'interno il solo conducente è precipitataviadotto di via Orti della Farnesina da un altezza di circa 7/8 metri . I vigili del fuoco hanno estratto l'uomo di circa 45 anni già deceduto. Sul posto presenti il 118 e polizia locale di Roma ...