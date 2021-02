‘Gf Vip 5’, quarantesima puntata: Tommaso Zorzi è il terzo finalista, arriva la diffida di Giuliano Condorelli, Maria Teresa Ruta torna in Casa per un confronto. In nomination vanno… (Di martedì 16 febbraio 2021) La quarantesima puntata del Grande Fratello Vip 5 si è aperta facendo uscire tutti concorrenti in passerella ed Alfonso Signorini ha ricordato loro che ormai, mancando solo due settimane al termine del programma, il gioco si fa duro e che tutti sono contro tutti. Il conduttore ha chiuso il televoto per decretare il terzo finalista tra Rosalinda Cannavò, Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi. A questo punto, si è ritornati sull’eliminazione della scorsa puntata. Maria Teresa Ruta, abbandonando la Casa, non aveva salutato nessuno dei suoi compagni d’avventura, tra cui anche i suoi amici Stefania Orlando e Tommaso. La Ruta è rientrata in Casa ... Leggi su isaechia (Di martedì 16 febbraio 2021) Ladel Grande Fratello Vip 5 si è aperta facendo uscire tutti concorrenti in passerella ed Alfonso Signorini ha ricordato loro che ormai, mancando solo due settimane al termine del programma, il gioco si fa duro e che tutti sono contro tutti. Il conduttore ha chiuso il televoto per decretare iltra Rosalinda Cannavò, Andrea Zelletta e. A questo punto, si è riti sull’eliminazione della scorsa, abbandonando la, non aveva salutato nessuno dei suoi compagni d’avventura, tra cui anche i suoi amici Stefania Orlando e. Laè rientrata in...

