Eterna Serena Williams | è in semifinale a 39 anni!

Petra71301259 : @PiraeusGreece La luna sparge la sua eterna luce sulla terra Per far crescere nel mondo dei sogni un piccolo sem… - ceccasrc9 : “...ma tu sola puoi giovare agli uomini con una pace serena, dal momento che Marte signore delle armi domina le ope… -

Ultime Notizie dalla rete : Eterna Serena

La Gazzetta dello Sport

InfinitaWilliams. A 39 anni, l'americana ha battuto 6 - 3 6 - 3 Simona Halep raggiungendo così la semifinale dell'Australian Open. Continua così la caccia al 24° Slam, con il quale eguaglierebbe il ...La speranza di una vita terrena piùè legittima, ma guai se ci limitassimo a questo: noi siamo fatti per la vita!. Una cosa possiamo fare tutti insieme: incrementare la nostra supplica ..."Siamo in un tempo di crisi della fede: se perdiamo il senso di Dio, che senso potremo dare alla nostra vita? Anche la speranza verrebbe meno. Tanti hanno perso la vita. Tanti combattono con la malatt ...4' di lettura 15/02/2021 - "Siamo in un tempo di crisi della fede: se perdiamo il senso di Dio, che senso potremo dare alla nostra vita? Anche la speranza verrebbe meno. Tanti hanno perso la vita. Tan ...