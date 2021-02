Ecoisole Smart, IREN: nuovo sistema di raccolta differenziata a Torino in zona San Donato (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Parte in questi giorni la campagna informativa di Amiat Gruppo IREN per l’attivazione del nuovo sistema di raccolta differenziata ad accesso controllato tramite “Ecoisole Smart” nel quartiere San Donato di Torino. L’avvio del nuovo servizio – fa sapere IREN in una nota – interesserà un totale di oltre 17mila torinesi residenti nell’area compresa tra corso Francia, corso Alessandro Tassoni, corso Svizzera, Fiume Dora, corso Potenza, via Nole, corso Umbria e corso Principe Oddone. La nuova raccolta prevede la sostituzione delle attuali attrezzature stradali con nuovi cassonetti “Smart” utilizzabili solo dai residenti tramite una personale tessera ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Parte in questi giorni la campagna informativa di Amiat Gruppoper l’attivazione deldiad accesso controllato tramite “” nel quartiere Sandi. L’avvio delservizio – fa saperein una nota – interesserà un totale di oltre 17mila torinesi residenti nell’area compresa tra corso Francia, corso Alessandro Tassoni, corso Svizzera, Fiume Dora, corso Potenza, via Nole, corso Umbria e corso Principe Oddone. La nuovaprevede la sostituzione delle attuali attrezzature stradali con nuovi cassonetti “” utilizzabili solo dai residenti tramite una personale tessera ...

