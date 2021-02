Diretta Ottavi di Finale: doppio vantaggio Liverpool con Manè. Mbappè la ribalta e segna il gol dell'1 - 2 (Di martedì 16 febbraio 2021) Ancora Mbappè: fucilata verso la porta difesa da Ter Stegen e dritto sul tabellino dei marcatori. Si complica lo scenario per la squadra di casa. Barcellona 1, Psg 2. Moise Kean impegna Ter Stegen in ... Leggi su globalist (Di martedì 16 febbraio 2021) Ancora: fucilata verso la porta difesa da Ter Stegen e dritto sul tabellino dei marcatori. Si complica lo scenario per la squadra di casa. Barcellona 1, Psg 2. Moise Kean impegna Ter Stegen in ...

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Lipsia Liverpool streaming, guarda la partita in diretta: Lipsia Liverpool streaming –… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Barcellona Psg streaming, guarda la partita in diretta: Barcellona Psg streaming – Ripa… - sportli26181512 : Barcellona-Psg, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Super sfida al Camp Nou per l'andata degli… - sportli26181512 : Lipsia-Liverpool, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Sarà Budapest il teatro di Lipsia-Liverpo… - digitalsat_it : #SkySport Diretta #Champions Ottavi Andata #1, Palinsesto e Telecronisti -