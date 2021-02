Dany Mota | “Sogno di giocare con CR7 Quando arrivai alla Juve già sapeva chi fossi”

(Di martedì 16 febbraio 2021) Intervistato da O Jogo,, attaccante del Monza e dell’Under 21 portoghese, ha parlato del suo, dicon Cristiano Ronaldo. Queste le sue parole: “Ho ancora ildiinsieme a CR7, anche se non sono più. Conosciamo tutti le sue qualità, quello che ha fatto e che sta facendo ancora oggi nel calcio.ho iniziato ad allenarmi coi bianconeri, Cristianogià chie questo mi ha sorpreso. Mi ha dato tanti consigli per essere un professionista dentro e fuori dal campo. La sua maglia? Non ce l’ho, magari me la daràgiocherò al suo fianco”. Foto: Twitterntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Nato in Lussemburgo, ma nazionale portoghese, a neppure 23 anniCarvalho ha già alle spalle diverse esperienze nel calcio italiano. A scoprirlo fu la Virtus Entella, poi il passaggio alla Juventus Under 23 ed ora il Monza, con cui l'attaccante punta all'...La prima gara tra le due rimane a oggi l'unica giocata all'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo con i bianconeri passati in vantaggio grazie a un gol diCarvalho al minuto 55 e pari di ...Dany Mota, attaccante del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "O Jogo", confessando il sogno di giocare con CR7 ...L'attaccante portoghese ex Juventus Under 23 non si nasconde: Non sono più dei bianconeri, ma giocare con Cristiano sarebbe il ...