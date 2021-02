Covid: altri 90 positivi a Bergamo, in Lombardia 1.696 casi e 38 decessi (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 90 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 1.696 in Lombardia a fronte di 29.846 tamponi effettuati (il 5,6%). A livello regionale si registrano 7 nuovi ricoveri in terapia intensiva e 38 decessi. I guariti/dimessi sono 1.615. I dati del giorno: – i tamponi effettuati: 29.846 (di cui 20.517 molecolari e 9.329 antigenici) totale complessivo: 6.155.169 – i nuovi casi positivi: 1.696 (di cui 79 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 489.192 (+ 1.615), di cui 3.159 dimessi e 486.033 guariti – in terapia intensiva: 373 (+7) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.693 (+121) – i decessi, totale complessivo: 27.854 (+38) I nuovi casi per provincia: Milano: 400 di cui 160 a Milano ... Leggi su bergamonews (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 90 i nuovial-19 in provincia di, 1.696 ina fronte di 29.846 tamponi effettuati (il 5,6%). A livello regionale si registrano 7 nuovi ricoveri in terapia intensiva e 38. I guariti/dimessi sono 1.615. I dati del giorno: – i tamponi effettuati: 29.846 (di cui 20.517 molecolari e 9.329 antigenici) totale complessivo: 6.155.169 – i nuovi: 1.696 (di cui 79 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 489.192 (+ 1.615), di cui 3.159 dimessi e 486.033 guariti – in terapia intensiva: 373 (+7) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.693 (+121) – i, totale complessivo: 27.854 (+38) I nuoviper provincia: Milano: 400 di cui 160 a Milano ...

TizianaFerrario : Ma sulla base di quali dati scientifici #Salvini chiede in piena pandemia cambio dei tecnici CTS solo perché annunc… - fanpage : Scoperta una nuova #variante Covid nel Regno Unito e in decine di altri paesi - chetempochefa : Guarita dal covid una suora che in questi giorni festeggia 117 anni: sorella Andrée è la più anziana d’Europa. Gli… - _DAGOSPIA_ : IL COVID DEGLI ALTRI - LA GERMANIA CONFERMA IL LOCKDOWN DURO, MA L'OLANDA... - sara80elmi : RT @cosocomesechiam: giocava a carte, curava orto e galline. La malattia ha triggerato malanni, amplificandoli fino a ridurla un vegetale.… -