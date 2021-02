Chi è l’imitatore di Barbara D’Urso che è andato da Mara Venier

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 16 febbraio 2021) La scorsa domenica,ha avuto in studio, o meglio la sua imitazione. Le due regine della domenica, dal fronte Rai al fronte Mediaset, riunite nella stessa puntata hanno fatto lievitare gli ascolti di Domenica In, ma quella in studio non era la vera Barbarella. Ad imitare la celebre conduttrice napoletana è … L'articolo proviene da Velvet Gossip.