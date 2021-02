Basket, tegola Olimpia Milano: Zach LeDay out due settimane (Di martedì 16 febbraio 2021) Problema non di poco conto per Ettore Messina nelle prossime due settimane. L’allenatore dell’Olimpia AX Armani Exchange Milano, infatti, dovrà fare forzatamente a meno di Zach LeDay, costretto allo stop a causa di una lesione ai flessori della coscia destra occorsa durante la finale di Coppa Italia contro Pesaro. L’ala classe 1994, fino a questo momento, stava viaggiando a 16.3 punti e 7.2 rimbalzi di media in Serie A e a 10.3 e 4.7 in Eurolega. Nelle tre partite che hanno dato le Final Eight all’Olimpia, aveva inoltre realizzato rispettivamente 15, 16 e 13 punti contro Reggio Emilia, Venezia e Carpegna Prosciutto. Le partite nelle quali Milano dovrà fare a meno di lui, seguendo il calendario, sono le tre di Eurolega contro Maccabi Tel Aviv (giovedì 18), Zenit San ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) Problema non di poco conto per Ettore Messina nelle prossime due. L’allenatore dell’AX Armani Exchange, infatti, dovrà fare forzatamente a meno di, costretto allo stop a causa di una lesione ai flessori della coscia destra occorsa durante la finale di Coppa Italia contro Pesaro. L’ala classe 1994, fino a questo momento, stava viaggiando a 16.3 punti e 7.2 rimbalzi di media in Serie A e a 10.3 e 4.7 in Eurolega. Nelle tre partite che hanno dato le Final Eight all’, aveva inoltre realizzato rispettivamente 15, 16 e 13 punti contro Reggio Emilia, Venezia e Carpegna Prosciutto. Le partite nelle qualidovrà fare a meno di lui, seguendo il calendario, sono le tre di Eurolega contro Maccabi Tel Aviv (giovedì 18), Zenit San ...

