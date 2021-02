Barcellona, Griezmann: “Psg superiore in tutto. Mbappè è dello stesso livello di Messi e Ronaldo” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Difficile trovare spiegazioni dopo un k.o così pesante in casa. Il calciatore del Barcellona Antoine Griezmann ci prova e così ha analizzato l'andata degli ottavi di Champions League contro il Paris Saint-Germain, conclusasi con un clamoroso 1-4 a favore della squadra parigina al Camp Nou. "Sono stati superiori i francesi in tutto. Noi abbiamo avuto opportunità di far gol ma non abbiamo giocato la nostra partita migliore", ha commentato l'attaccante che ha assicurato che "non è l'immagine che vogliamo dare di noi. Dovevamo fare una partita quasi perfetta e non l'abbiamo fatto. È difficile segnare quattro gol al Parc des Princes anche se andremo a Parigi per cercare di vincere".caption id="attachment 1062771" align="alignnone" width="4500" Griezmann (getty images)/captionMBAPPE'Poi il numero 7 del ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Difficile trovare spiegazioni dopo un k.o così pesante in casa. Il calciatore delAntoineci prova e così ha analizzato l'andata degli ottavi di Champions League contro il Paris Saint-Germain, conclusasi con un clamoroso 1-4 a favore della squadra parigina al Camp Nou. "Sono stati superiori i francesi in. Noi abbiamo avuto opportunità di far gol ma non abbiamo giocato la nostra partita migliore", ha commentato l'attaccante che ha assicurato che "non è l'immagine che vogliamo dare di noi. Dovevamo fare una partita quasi perfetta e non l'abbiamo fatto. È difficile segnare quattro gol al Parc des Princes anche se andremo a Parigi per cercare di vincere".caption id="attachment 1062771" align="alignnone" width="4500"(getty images)/captionMBAPPE'Poi il numero 7 del ...

zazoomblog : Barcellona Griezmann: “Psg superiore in tutto. Mbappè è dello stesso livello di Messi e Ronaldo” - #Barcellona… - SteIarda : Il #psg di #mbappe e #kean (senza Neymar e di Maria !) umilia il #barca di #messi e #Griezmann: il calciatore più f… - Mediagol : #Barcellona-#Psg, Griezmann a gamba tesa: 'Risultato pesante. Passaggio del turno? Vi dico la mia'… - ItaSportPress : Barcellona, Griezmann: 'Psg superiore in tutto. Dispiace ma non volevamo dare questa immagine' -… - FraaaGG : Voglio ribadire per l'ennesima volta come è giusto che sia che ANTOINE GRIEZMANN ANDANDO AL BARCELLONA SI È FOTTUTO LA CARRIERA. #BarcaPsg -