Australian Open 2021, Serena Williams: “Il mio miglior match”. Simona Halep: “E’ stata più forte” (Di martedì 16 febbraio 2021) La statunitense Serena Williams, testa di serie numero 10, ha superato nei quarti di finale degli Australian Open la romena Simona Halep, numero 2 del seeding con un duplice 6-3 che non ha lasciato spazio a dubbi su chi sia stata oggi la migliore in campo. Così la statunitense nell’intervista in campo a fine match: “Sapevo che avrei dovuto fare meglio rispetto agli altri match e l’ho fatto. Sono raggiante per questo. Prima della stagione non mi sono allenata specificamente su qualche colpo, mi sono più preoccupata a riprendermi fisicamente“. Lo stesso concetto è stato ribadito anche in conferenza stampa da Seren Williams. Sempre in conferenza stampa, invece, la romena Simona ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) La statunitense, testa di serie numero 10, ha superato nei quarti di finale deglila romena, numero 2 del seeding con un duplice 6-3 che non ha lasciato spazio a dubbi su chi siaoggi lae in campo. Così la statunitense nell’intervista in campo a fine: “Sapevo che avrei dovuto fare meglio rispetto agli altrie l’ho fatto. Sono raggiante per questo. Prima della stagione non mi sono allenata specificamente su qualche colpo, mi sono più preoccupata a riprendermi fisicamente“. Lo stesso concetto è stato ribadito anche in conferenza stampa da Seren. Sempre in conferenza stampa, invece, la romena...

ItaliaTeam_it : ?? Agli ottavi degli Australian Open! ???? Matteo Berrettini e Fabio Fognini battono in tre set rispettivamente Karen… - massimilianodu : Djokovic ha già vinto gli Australian open - campagnandrea33 : In realtà il collegamento pomeridiano potrebbe ritardare, visto che l'Australian Open su E1 sta andando lungo quind… - tambu1991 : Non sono appassionato di tennis ma la freschezza, semplicità e passione con cui è fatto questo podcast mi ha spinto… - oktennis : Dopo quattro anni Serena Williams torna in semifinale a Melbourne. Sarà l'ottava della carriera, finora è 7 su 7.… -