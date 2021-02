Alda D’Eusanio fa le sue scuse a Laura Pausini dopo le gravi accuse (Di martedì 16 febbraio 2021) Le scuse di Alda D’Eusanio Sono passati alcuni giorni da quando Alda D’Eusanio è stata squalificata dal Grande Fratello Vip 5. Come sappiamo la nota giornalista, dopo aver già pronunciato la N Word ed essere stata ripresa per questo, ha fatto delle gravissime accuse verso Paolo Carta, storico compagno di Laura Pausini. A quel punto L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 16 febbraio 2021) LediSono passati alcuni giorni da quandoè stata squalificata dal Grande Fratello Vip 5. Come sappiamo la nota giornalista,aver già pronunciato la N Word ed essere stata ripresa per questo, ha fatto dellessimeverso Paolo Carta, storico compagno di. A quel punto L'articolo proviene da Novella 2000.

