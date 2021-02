Verso Porto-Juventus, tre i diffidati a rischio: nel 2017 la storia dello sgabello (Di lunedì 15 febbraio 2021) In casa Juventus è scattata l’operazione Porto, prossima avversaria nella sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League, in programma mercoledì sera al Do Dragao di OPorto. La squadra di Andrea Pirlo è reduce dalla deludente sconfitta incassata a Napoli ed ora desidera ripartire e provare a indirizzare la qualificazione ai quarti di finale. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, c'è Dragusin nella difesa del futuro Sfida abbordabile sulla carta, ma da non sottovalutare, come capitato contro il Ferencvaros durante la fase a gironi e nelle scorse edizioni della Champions League. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, sgarbo al Milan: accordo tra Paratici e Raiola Danilo, difensore della JuventusPorto-Juventus, vincere per cancellare Napoli: ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) In casaè scattata l’operazione, prossima avversaria nella sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League, in programma mercoledì sera al Do Dragao di O. La squadra di Andrea Pirlo è reduce dalla deludente sconfitta incassata a Napoli ed ora desidera ripartire e provare a indirizzare la qualificazione ai quarti di finale. LEGGI ANCHE: Calciomercato, c'è Dragusin nella difesa del futuro Sfida abbordabile sulla carta, ma da non sottovalutare, come capitato contro il Ferencvaros durante la fase a gironi e nelle scorse edizioni della Champions League. LEGGI ANCHE: Calciomercato, sgarbo al Milan: accordo tra Paratici e Raiola Danilo, difensore della, vincere per cancellare Napoli: ...

