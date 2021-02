UFFICIALE – Basilea, preso Males dall’Inter: l’annuncio del club (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Basilea ha annunciato il trasferimento in prestito di Darian Males dall’Inter: il comunicato UFFICIALE del club svizzero Il Basilea ha annunciato il trasferimento in prestito di Darian Males dall’Inter. L’attaccante svizzero concluderà in patria la stagione, dopo aver collezionato una sola presenza in Coppa Italia con la maglia del Genoa. ?? There’s more! We’re delighted to announce the signing of Darian Males on loan from @Inter en until the ende of the season. Welcome, Darian! #FCBasel1893 #zämmestark #SaliDarian pic.twitter.com/Uo8m7igRso— FC Basel 1893 ?? (@FC Basel en) February 15, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ilha annunciato il trasferimento in prestito di Darian: il comunicatodelsvizzero Ilha annunciato il trasferimento in prestito di Darian. L’attaccante svizzero concluderà in patria la stagione, dopo aver collezionato una sola presenza in Coppa Italia con la maglia del Genoa. ?? There’s more! We’re delighted to announce the signing of Darianon loan from @Inter en until the ende of the season. Welcome, Darian! #FCBasel1893 #zämmestark #SaliDarian pic.twitter.com/Uo8m7igRso— FC Basel 1893 ?? (@FC Basel en) February 15, 2021 Leggi su Calcionews24.com

