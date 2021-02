Troppo lunga l’agonia per una ragazza di 17 anni | è volata in cielo

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Il triste destino della17enne, il terribile incidente e poi il calvario giorno dopo giorno. Unaagonia. Fonte foto: (Instagram screenshot)Era stata investita lo scorso ottobre a Foggia. L’impatto fortissimo, il conducente che si ferma per prestarle soccorso. Stava attraversando la strada la 17enne, quando l’auto l’ha travolta non lasciandole scampo. Da quel momento, i primi soccorsi il ricovero in ospedale ed una situazione che diventava sempre più critica, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. Ma la speranza per la sua famiglia di riabbracciarla, quella eraforte ed ha sempre resistito. Dopo circa quindici giorni lasi era anche risvegliata, ma considerata la gravità delle sue condizioni, i medici hanno ritenuto opportuno indurre per lei il coma. Una storia ...

Yleniaa____ : Anche la parte del primo bacio, è troppo lunga però penso abbiate capito - BzBroono : @marilovesgr33n @MatteoPrevitera Se la fonte sopra è troppo lunga e complessa, qui quella più breve in cui è scritt… - FabyMaves90 : @GioCap75 Me l’aspettavo più divertente, alla lunga risulta noioso. È il classico film sull’inclusione con gli ster… - gvuccihar : L'incoerenza degli italiani si dimostra dal fatto che danno deli ignoranti agli americani perchè studiano solo la l… - noemitomlinsonn : @imxfallvng io avevo fatto la frangetta e poi l avevo separata e tagliata troppo corta da cogliona, mi è cresciuta… -

Ultime Notizie dalla rete : Troppo lunga

Il Fatto Quotidiano

... non le zone rosse che sonomorbide - ha aggiunto Crisanti - La Germania continua il ... "Le persone - ammette Pregliasco, parlando con l'Adnkronos Salute - sono provate dallamaratona" di ...La campagna vaccinale prosegue, anche se la strada per l'immunizzazione di massa è ancora, e avanzano anche le varianti del Covid. In Italia come nel resto d'Europa. A un anno dall'...sono...Callejon e Malcuit hanno giocato gli ultimi sette minuti più cinque di recupero, mentre Ranieri dopo un’ora di gioco ha inserito Candreva e Quagliarella. In panchina sono rimasti Terracciano, Barreca, ...La pandemia da Covid-19 ha spostato l'ufficio di molti cittadini nelle proprie case. Ma se da un lato lo smart working è stato (ed è) determinante per tutelare i posti di lavoro durante l'emergenza sa ...