Toscana: emergenza cinghiali, devastano coltivazioni e causano incidenti stradali (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sono quasi 90 gli incidenti gravi (ossia con morti e feriti) causati da animali sulle strade nel 2020, secondo il report dell'osservatorio Asaps L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sono quasi 90 gligravi (ossia con morti e feriti) causati da animali sulle strade nel 2020, secondo il report dell'osservatorio Asaps L'articolo proviene da Firenze Post.

