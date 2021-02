Tamponi all' ingresso ma il ristorante milanese viene multato e chiuso

Leggi su agi

(Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI Una multa da 400 euro e la chiusura del locale per cinque giorni. Finisce così la serata al ‘Parrilla', il locale di Milano che ha sfidato i dpcm tenendo aperto in orario serale con tampone obbligatorio per chi voleva entrare. Sei poliziotti sono arrivati intorno alle 20 notificando la sanzione alla titolare Mary Marchese e identificando gli avventori, invitati poi ad abbandonare il tavolo perché ilandava. "Ero a metà della mia cena di San Valentino, non si fa così", la lamentela di una donna mentre altri protestano per essere stati identificati. Sessantaeffettuati nel gazebo “Sapevo che sarebbero venuti – dice Marchese – la Questura, che aveva saputo dell'iniziativa da articoli di stampa, mi aveva inviato una diffida a non aprire ma credo nelle mia attività e devo lottare per tenerla viva, visto che ...