“Svelate cose che nessuno sa su Alfonso Signorini”. Soffiata-bomba sul re del GF Vip. C’è qualcuno che vuota il sacco… (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nei giorni scorsi, Dagospia ha parlato della decisione di Mediaset di diffidare Stefano Bettarini dopo gli attacchi e le dure critiche al Grande Fratello Vip e al conduttore Alfonso Signorini. L’ex calciatore è stato un concorrente dell’edizione ancora in corso ed è stato squalificato da gioco dopo aver pronunciato una parola blasfema. Un’uscita in tempo record che ha scatenato la reazione di Bettarini. L’ex calciatore è intervenuto dopo il salvataggio di Alda D’Eusanio (poco dopo squalificata per le parole prinunciate sul compagno di Laura Pausini) da una possibile squalifica per una sua dichiarazione decisamente razzista. Per questo motivo Bettarini si era detto deluso dal comportamento del conduttore, criticando duramente il suo modo di guidare il reality.



