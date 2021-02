Spallanzani, Vaia: “No al lockdown ma bisogna aggravare le misure” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Varianti Covid-19, il dibattito si allarga. Vaia dello Spallanzani: «Il lockdown non serve, occorrono misure chirurgiche» Tiene banco da ieri il dibattito intorno a nuove chiusure. Il tutto è scaturito dalle richieste del consulente del Ministero della Salute Walter Ricciardi che aveva dichiarato la necessità di chiudere gli impianti di sci paventando addirittura un nuovo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 15 febbraio 2021) Varianti Covid-19, il dibattito si allarga.dello: «Ilnon serve, occorronochirurgiche» Tiene banco da ieri il dibattito intorno a nuove chiusure. Il tutto è scaturito dalle richieste del consulente del Ministero della Salute Walter Ricciardi che aveva dichiarato la necessità di chiudere gli impianti di sci paventando addirittura un nuovo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

repubblica : Coronavirus, Vaia (Spallanzani): 'No al lockdown, non serve: le varianti non siano usate come clava politica' - erasmo401 : Burioni e Vaia (Spallanzani): «Contrari al lockdown, servono vaccini e chiusure mirate» - gbrera : RT @GiancarloDeRisi: Vaia direttore scientifico dello Spallanzani contro Ricciardi (a proposito quando lo cacciano?): 'No al lockdown, non… - Coconuttss66 : RT @GiancarloDeRisi: Vaia direttore scientifico dello Spallanzani contro Ricciardi (a proposito quando lo cacciano?): 'No al lockdown, non… - GarethDeBenedi1 : @Vatuttobene_ Tutt'altro, io do ragione ai medici, non a caso Vaia (Direttore dello Spallanzani) ha detto che un nu… -