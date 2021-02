Sonia Pattarino, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è incinta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una serie di foto per dare un annuncio speciale e indimenticabile: sono quelle che ha pubblicato Sonia Pattarino, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che su Instagram ha condiviso alcuni scatti per informare i suoi tanti follower di essere in dolce attesa. Sonia Pattarino è un’influencer ed è nota al pubblico televisivo per aver preso parte a Uomini e Donne come corteggiatrice nella stagione 2018 – 2019 del tronista spagnolo Ivan Gonzalez (già noto per l’esperienza a Temptation Island Vip), con cui poi è stata fidanzata per qualche tempo. E oggi ha ritrovato l’amore con il nuovo compagno Giovanni La Camera, ma non solo, perché insieme a lui sta costruendo una famiglia. Su Instagram infatti Sonia ... Leggi su dilei (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una serie di foto per dare un annuncio speciale e indimenticabile: sono quelle che ha pubblicato, exdi, che su Instagram ha condiviso alcuni scatti per informare i suoi tanti follower di essere in dolce attesa.è un’influencer ed è nota al pubblico televisivo per aver preso parte acomenella stagione 2018 – 2019 del tronista spagnolo Ivan Gonzalez (già noto per l’esperienza a Temptation Island Vip), con cui poi è stata fidanzata per qualche tempo. E oggi ha ritrovato l’amore con il nuovo compagno Giovanni La Camera, ma non solo, perché insieme a lui sta costruendo una famiglia. Su Instagram infatti...

