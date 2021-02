Sinistra Italiana dice no a Draghi. Con Fratoianni le ex M5S Nugnes e Fattori (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’Assemblea nazionale di Sinistra Italiana ha approvato ieri a maggioranza la relazione del suo segretario, il deputato Nicola Fratoianni, per votare contro la fiducia al Governo Draghi. Ma gli altri due parlamentari di SI nel gruppo di Leu, la senatrice Loredana De Petris e il deputato Erasmo Palazzotto, hanno invece annunciato l’intenzione di sostenere il nuovo esecutivo. “Questo Governo è un pasticcio” spiega Nicola Fratoianni al Fatto Quotidiano, “spostato a destra e voluto dai poteri forti per mettere le mani sui 209 miliardi del Recovery Plan. Per questo andremo all’opposizione”. Secondo Fratoianni “non si può governare con la destra nazionalista della Lega e con la destra economica di Forza Italia”, inoltre “l’omicidio premeditato del Governo Conte è frutto di un’operazione ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’Assemblea nazionale diha approvato ieri a maggioranza la relazione del suo segretario, il deputato Nicola, per votare contro la fiducia al Governo. Ma gli altri due parlamentari di SI nel gruppo di Leu, la senatrice Loredana De Petris e il deputato Erasmo Palazzotto, hanno invece annunciato l’intenzione di sostenere il nuovo esecutivo. “Questo Governo è un pasticcio” spiega Nicolaal Fatto Quotidiano, “spostato a destra e voluto dai poteri forti per mettere le mani sui 209 miliardi del Recovery Plan. Per questo andremo all’opposizione”. Secondo“non si può governare con la destra nazionalista della Lega e con la destra economica di Forza Italia”, inoltre “l’omicidio premeditato del Governo Conte è frutto di un’operazione ...

ricpuglisi : Che cosa ci fa Speranza ancora ministro della salute dopo che Sinistra Italiana (pezzo importante di LeU) ha deciso… - fanpage : Sinistra Italiana potrebbe non votare fiducia a Draghi, Fratoianni: “Non è il governo dei migliori” - fattoquotidiano : Governo Draghi, Sinistra italiana si spacca: Fratoianni non voterà la fiducia. De Petris e Palazzotto per il Sì: “R… - Rock42719224 : RT @ElioLannutti: Governo Draghi, Sinistra italiana si spacca: Fratoianni non voterà la fiducia. De Petris e Palazzotto per il si. Hanno tr… - RobertoRenga : RT @HuffPostItalia: Sinistra Italiana dice no a Draghi. Con Fratoianni le ex M5S Nugnes e Fattori -