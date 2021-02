Scandalo nella casa del Gf Vip 5, salta un topo da un letto di un concorrente (Di lunedì 15 febbraio 2021) La mancanza di Maria Teresa Ruta inizia a farsi sentire all’interno della stanza blu del GF VIP 5 anche se nelle ultime ore è apparso un ospite indesiderato. Hanno fatto il giro del web alcune immagini risalenti alla scorsa notte in cui Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ironizzano sul numero esiguo di inquilini che dormono nella loro stessa stanza, da quando anche la conduttrice e giornalista Maria Teresa Ruta è stata inaspettatamente eliminata dal gioco e i rapporti con Giulia Salemi, altra frequentatrice della stanza blu, si sono definitivamente piegati. Eppure, pare che l’influencer milanese non sia totalmente solo nel suo letto a quattro piazze. Scandalo al GF VIP 5: spunta un topo nella stanza da letto Le immagini che stanno facendo discutere il web ritraggono Tommaso Zorzi intento ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 15 febbraio 2021) La mancanza di Maria Teresa Ruta inizia a farsi sentire all’interno della stanza blu del GF VIP 5 anche se nelle ultime ore è apparso un ospite indesiderato. Hanno fatto il giro del web alcune immagini risalenti alla scorsa notte in cui Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ironizzano sul numero esiguo di inquilini che dormonoloro stessa stanza, da quando anche la conduttrice e giornalista Maria Teresa Ruta è stata inaspettatamente eliminata dal gioco e i rapporti con Giulia Salemi, altra frequentatrice della stanza blu, si sono definitivamente piegati. Eppure, pare che l’influencer milanese non sia totalmente solo nel suoa quattro piazze.al GF VIP 5: spunta unstanza daLe immagini che stanno facendo discutere il web ritraggono Tommaso Zorzi intento ...

Striscia la Notizia, ne "I nuovi mostri" emerge scandalo a luci rosse

Nella puntata del 12 febbraio però è stata messa in luce una situazione che ha davvero dell'incredibile, nel mirino uno scandalo a luci rosse emerso durante una puntata settimanale di Forum.

Leader dal 1989 al 1999, dopo gli anni bui della dittatura, abbracciò il neo-liberismo ma venne poi travolto dalla crisi e dalle denunce. Alla sua corte, Claudia Schiffer e Maradona ...

La ministra degli Esteri peruviana Elizabeth Astete, ha presentato una lettera di dimissioni dal suo incarico al presidente Francisco Sagasti, dopo aver ammesso di essersi fatta vaccinare di nascosto ...

