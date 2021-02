Red Dead Redemption 2 sarà utilizzato per insegnare un corso di storia all'università negli USA (Di lunedì 15 febbraio 2021) Red Dead Redemption e il suo sequel saranno usati per insegnare un corso di storia americana all'università del Tennessee. Nel tweet più in basso, il professore di storia Tore Olsson spiega che utilizzerà sia Red Dead Redemption che Red Dead Redemption 2 come punti di partenza per esplorare la storia americana tra il 1899 e il 1911. Il corso stesso si chiama "HIUS 383: Red Dead America", ed esplorerà temi come il colonialismo, il capitalismo, il razzismo e altro. È importante ricordare che Olsson sta semplicemente utilizzando i giochi di Rockstar come punto di partenza per discutere il periodo della storia americana. Ciò è ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 15 febbraio 2021) Rede il suo sequel saranno usati perundiamericana all'del Tennessee. Nel tweet più in basso, il professore diTore Olsson spiega che utilizzerà sia Redche Red2 come punti di partenza per esplorare laamericana tra il 1899 e il 1911. Ilstesso si chiama "HIUS 383: RedAmerica", ed esplorerà temi come il colonialismo, il capitalismo, il razzismo e altro. È importante ricordare che Olsson sta semplicemente utilizzando i giochi di Rockstar come punto di partenza per discutere il periodo dellaamericana. Ciò è ...

