Quali sono le varianti e perché preoccupano (Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI - Da quando il virus Sars-Cov-2 ha fatto la sua comparsa sono state registrate migliaia di varianti. Ma mai come in queste settimane l'allarme è aumentato in tutto il mondo, con tre mutazioni che hanno destato non pochi timori da parte della comunità scientifica. sono le varianti inglese, sudafricana e brasiliana, contro le Quali si sta cercando di capire Quali vaccini possono funzionare o meno. A preoccupare di più è la variante inglese, che un'indagine lampo condotta dall'Iss ha individuato addirittura in un caso su 5 in Italia, prevedendo entro 5-6 settimane il "dominio" totale di questa variante su tutte le altre anche nel nostro Paese. Ecco un identikit delle tre varianti. Variante inglese E' la prima ad aver allarmato la comunità ...

