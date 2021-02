Pordenone | sequestrati dalla Polizia una pistola | fucile a pompa e marijuana

Leggi su udine20

(Di martedì 16 febbraio 2021) Nell’ambito di un’attività investigativa condottaSquadra Mobile della Questura die coordinataProcura del capoluogo, originata alcuni mesi fa e sviluppando gli elementi di indagine sopraggiunti, il Pubblico Ministero titolare del procedimento penale disponeva la perquisizione personale e domiciliare a carico di tre persone residenti in provincia. Nella mattina, quindi, di venerdì 12 febbraio, gli Agenti della Squadra Mobile effettuavano le perquisizioni delegate nei confronti dei tre indagati, rispettivamente residenti a Montereale Valcellina, Meduno e Tramonti di Sopra. L’atto diGiudiziaria dava esito positivo, in quanto, nell’abitazione del 71enne di origine sarda dimorante a Tramonti di Sopra, soggetto già gravato da precedenti in materia di reati contro il patrimonio e contro ...