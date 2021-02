Pierrel in rally | il gruppo farmaceutico guadagna il 20%

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 20,32% e attestandosi a 0,225. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 0,233 e successiva a 0,257. Supporto a 0,209. Venerdì la società, quotata sul mercato MTA e specializzata nella produzione di specialità farmaceutiche, era stata insignita del premio “Preferred product” per GOCCLES® (glasses for oral cancer curing light exposed screening) da Dental Advisor, prestigiosa rivista americana che fornisce ai professionisti dentali di tutto il mondo informazioni sulle prestazioni di prodotti e apparecchiature utilizzando risultati basati sulla ricerca clinica e di laboratorio. La settimana scorsaaveva inoltre annunciato la commercializzazione di Orabloc ...