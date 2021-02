Piana di Vigezzo, impianti di sci aperti | video (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nonostante la decisione del ministro Speranza, i gestori della stazione sciistica di Piana di Vigezzo, 1.720 metri nel Comune di Craveggia (Vco), hanno deciso di aprire gli impianti. Luca Mantovani, uno dei titolari della società che gestisce gli impianti nella valle piemontese, ha commentato: "Ancora venerdì la Regione ci aveva assicurato l'apertura e noi abbiamo predisposto tutto, in sicurezza, per riaprire. E così lo abbiamo fatto". Guarda tutti i video Cane Scivola Neve NoneSalvataggio Sciatore Monte Bianco NoneOrso Rincorre Sciatore None Leggi su panorama (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nonostante la decisione del ministro Speranza, i gestori della stazione sciistica didi, 1.720 metri nel Comune di Craveggia (Vco), hanno deciso di aprire gli. Luca Mantovani, uno dei titolari della società che gestisce glinella valle piemontese, ha commentato: "Ancora venerdì la Regione ci aveva assicurato l'apertura e noi abbiamo predisposto tutto, in sicurezza, per riaprire. E così lo abbiamo fatto". Guarda tutti iCane Scivola Neve NoneSalvataggio Sciatore Monte Bianco NoneOrso Rincorre Sciatore None

