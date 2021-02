Non solo il Brennero, anche Francia e Ue contro la Germania: 'No a chiusure frontiere'" (Di lunedì 15 febbraio 2021) La stretta alle frontiere con Austria e Repubblica ceca decisa dal governo tedesco 'preoccupa' la Commissione europea. E sta facendo infuriare le imprese italiane, il cui export è strettamente legato ... Leggi su europa.today (Di lunedì 15 febbraio 2021) La stretta allecon Austria e Repubblica ceca decisa dal governo tedesco 'preoccupa' la Commissione europea. E sta facendo infuriare le imprese italiane, il cui export è strettamente legato ...

RobertoBurioni : Una cosa vi dico: è molto difficile per un vaccino avere un’efficacia sul campo maggiore di questa. Adesso sbrighia… - RobertoBurioni : Nuove buone notizie da Israele. Speriamo che il nuovo governo capisca che da questo incubo non usciremo con i lockd… - RobertoBurioni : Che i lockdown servano solo a guadagnare tempo mi pare ovvio; l'importante è usare bene il tempo guadagnato. In pri… - Patrizia0205196 : RT @magicpasi: ????RAGA NON POSSIAMO MOLLARE ADESSO, VOTATE FINO A QUANDO IL TELEVOTO NON È CHIUSO. POSSIAMO FARCELA SOLO SE NON MOLLIAMO. CO… - ClaraGiovanett1 : Un volontario che spieghi a Salvini che sta al Governo e non all'opposizione per favore. Già critica e urla perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo L'appello di vescovi e società. Vaccinare subito la popolazione dell'Amazonas

Non solo. Manaus ha il quintuplo delle vittime per milione di abitanti (1.486) rispetto al resto delle città brasiliane. Quella che si sta consumando nel cuore dell'Amazzonia è, dunque, una strage. ...

Draghi mette a punto la squadra e prepara il discorso per le Camere

Subito deve essere dunque sbloccato il decreto 'Ristori 5', rimasto indietro a causa della crisi politica, ma non solo. Il 31 marzo scade il blocco dei licenziamenti con il rischio concreto di avere ...

Non solo Draghi, metà governo fuori dai social Agenzia ANSA Mancano i medici di base: Deriu chiede spiegazioni | Ogliastra

Non solo, la regione Sardegna non ha provveduto nemmeno alla pubblicazione delle sedi carenti dell’anno 2020 e alla conseguente manifestazione di interesse “La nostra Regione risulta ferma all’annuali ...

De Maggio: 'Gattuso è felice e non solo per la vittoria. Gesto bellissimo dei calciatori'

Valter De Maggio ha poi aggiunto nel corso del suo intervento: 'C'è stato un bellissimo gesto di tutti i calciatori del Napoli dopo la partita con la Juventus. Era felice perché ha visto i suoi ragazz ...

. Manaus ha il quintuplo delle vittime per milione di abitanti (1.486) rispetto al resto delle città brasiliane. Quella che si sta consumando nel cuore dell'Amazzonia è, dunque, una strage. ...Subito deve essere dunque sbloccato il decreto 'Ristori 5', rimasto indietro a causa della crisi politica, ma. Il 31 marzo scade il blocco dei licenziamenti con il rischio concreto di avere ...Non solo, la regione Sardegna non ha provveduto nemmeno alla pubblicazione delle sedi carenti dell’anno 2020 e alla conseguente manifestazione di interesse “La nostra Regione risulta ferma all’annuali ...Valter De Maggio ha poi aggiunto nel corso del suo intervento: 'C'è stato un bellissimo gesto di tutti i calciatori del Napoli dopo la partita con la Juventus. Era felice perché ha visto i suoi ragazz ...