Niente sci, danno a filiera da 12 miliardi: «Non basteranno ristori per 4,5 mld» (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Il divieto alla riapertura degli impianti sciistici delude 3,5 mln di italiani che ritengono prioritario far ripartire la stagione sulla neve, anche solo per le poche settimane rimanenti prima dell’arrivo della primavera. L’economia che ruota intorno al turismo invernale ha un valore stimato prima dell’emergenza Covid tra i 10 e i 12 miliardi di euro L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Il divieto alla riapertura degli impianti sciistici delude 3,5 mln di italiani che ritengono prioritario far ripartire la stagione sulla neve, anche solo per le poche settimane rimanenti prima dell’arrivo della primavera. L’economia che ruota intorno al turismo invernale ha un valore stimato prima dell’emergenza Covid tra i 10 e i 12di euro L'articolo

LegaSalvini : #RICCIARDI CHIEDE 'LOCKDOWN TOTALE E IMMEDIATO IN TUTTA ITALIA. E NIENTE SCI' - SkyTG24 : Covid, niente sci fino al 5 marzo: protestano Lega e regioni. Operatori chiedono ristori - Luanastretti1 : RT @patrikscaria62: @a_meluzzi I DANNI SONO ORMAI IRREVERSIBILI, PER IL SECONDO ANNO GLI ITALIANI SONO IN BALIA DI QUATTRO STRONZI DI GOVER… - sportli26181512 : #AltriSport #Notizie Niente sci, danno a filiera da 12 miliardi: «Non basteranno ristori per 4,5 mld»: “Il divieto… - SOLCALIENTE2 : Il nuovo governo si mette all'opera e procrastina l'apertura delle piste da sci (facendo benissimo: a mio giudizio)… -