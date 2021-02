“Live Non è La D’Urso”, scontro fra Alba Parietti e Karina Cascella: «Io Maradona, tu guardalinee» (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un nuovo scontro fra Alba Parietti e Karina Cascella a “Live Non è La D’Urso”. Alba Parietti, ospite di “Live Non è La D’Urso” assieme a Rita Rusic, ha avuto un confronto verbale con Karina Cascella, opinionista ed ex protagonista di “Uomini e donne”. Alba Parietti E Karina Cascella: Maradona E guardalinee Karina Cascella ha accusato Alba Parietti di essere troppo protagonista, di avere un grande ego e di presenziare troppo in tv e suoi social “con i tuoi sermoni”. La Parietti ha ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un nuovofraa “Non è La”., ospite di “Non è La” assieme a Rita Rusic, ha avuto un confronto verbale con, opinionista ed ex protagonista di “Uomini e donne”.ha accusatodi essere troppo protagonista, di avere un grande ego e di presenziare troppo in tv e suoi social “con i tuoi sermoni”. Laha ...

chetempochefa : 'Metterò il peggio di me Dentro a una crisalide Per non farti più male Se lo farai anche te' @Mahmood_Music live c… - MediasetTgcom24 : Una domenica da incorniciare per 'Live - Non è la d'Urso': picchi del 26% di share #barbarad'urso… - fanpage : 'Il video del suo addio ha incassato su Facebook un milione di like, numeri pazzeschi che non fa nessuno al mondo'. - adribluub : Anche se da venerdì non guardo più la live e non mi interessa tanto chi vada in finale ho dato il mio voto a Tommas… - vulloluca : Non siete mai riusciti a vedere live un mio workshop o show sulla gestualità italiana? Nessun problema, adesso potr… -