Legnano. Un uomo di 32 anni è morto folgorato nella sua vasca da bagno in corso Magenta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un uomo di 32 anni è stato trovato dai parenti morto nella vasca da bagno di casa nel suo appartamento in corso Magenta a Legnano, nel Milanese. In base alla ricostruzione dei carabinieri, l’uomo si stava lavando nella vasca quando di colpo in casa è mancata la corrente elettrica. A quel punto i familiari dell’uomo hanno iniziato a chiamarlo e bussare alla porta, senza ricevere risposta. Quindi hanno sfondato la porta del bagno e lo hanno trovato in acqua privo di vita, folgorato. Inutili i disperati tentativi dei parenti e dei soccorritori di rianimarlo. Non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. I militari che ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 15 febbraio 2021) Undi 32è stato trovato dai parentidadi casa nel suo appartamento in, nel Milanese. In base alla ricostruzione dei carabinieri, l’si stava lavandoquando di colpo in casa è mancata la corrente elettrica. A quel punto i familiari dell’hanno iniziato a chiamarlo e bussare alla porta, senza ricevere risposta. Quindi hanno sfondato la porta dele lo hanno trovato in acqua privo di vita,. Inutili i disperati tentativi dei parenti e dei soccorritori di rianimarlo. Non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. I militari che ...

