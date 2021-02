Lazio – Sampdoria, in Tv e formazioni (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lazio – Sampdoria valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, si giocherà sabato 20 febbraio allo stadio Olimpico alle 15.00. La partita verrà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport o sulla piattaforma streaming SkyGo. Entrambe le squadre sono alla ricerca della vittoria e quindi dei tre punti. Inter-Lazio- 3-1: i nerazzurri tramortiscono i biancocelesti Lazio – Sampdoria, come si presentano le squadre? Lazio e Sampdoria si presentano a questa 23esima giornata di campionato con 10 punti di differenza l’una dall’altra. I biancocelesti hanno cominciato questo 2021 nel migliore dei modi o quasi… Durante l’ultima giornata hanno infatti subito un brusco stop a causa dell’Inter che ha evitato loro di collezionare la settima vittoria ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 15 febbraio 2021)valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, si giocherà sabato 20 febbraio allo stadio Olimpico alle 15.00. La partita verrà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport o sulla piattaforma streaming SkyGo. Entrambe le squadre sono alla ricerca della vittoria e quindi dei tre punti. Inter-- 3-1: i nerazzurri tramortiscono i biancocelesti, come si presentano le squadre?si presentano a questa 23esima giornata di campionato con 10 punti di differenza l’una dall’altra. I biancocelesti hanno cominciato questo 2021 nel migliore dei modi o quasi… Durante l’ultima giornata hanno infatti subito un brusco stop a causa dell’Inter che ha evitato loro di collezionare la settima vittoria ...

MoliPietro : Lazio – Sampdoria, in Tv e formazioni - PCapano : Da situazioni di parità, il #Milan ha sbloccato il risultato 4 volte grazie ad un rigore (contro Crotone, Sampdoria… - CalcioNews24 : Lazio, Hoedt squalificato: salterà la Sampdoria - Bonner_one : @Daniele64181695 Di solito in partite come queste la Lazio ha sempre dato il meglio. Succede anche di perdere. Non… - patabek : RT @SuperSportBlitz: #SerieA - Results: Inter 3-1 Lazio Crotone 1-2 Sassuolo Cagliari 0-1 Atalanta Sampdoria 2-1 Fiorentina Roma 3-0 Udine… -