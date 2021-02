Isola dei famosi 2021 salta la partecipazione di un concorrente causa visite mediche non superate (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tra qualche giorno i concorrenti dell’Isola dei famosi partiranno per l’Honduras e prima di sbarcare sulle spiagge honduregne probabilmente rispetteranno anche un periodo di quarantena, onde evitare che ci siano dei clamorosi problemi che non sarebbero di facile gestione in terre straniere. Non c’è nessuna ufficialità nella lista dei nomi ma ci sono tante voci in circolazione. Mentre Tvblog fa sapere che Massimiliano Rosolino avrebbe già la valigia pronta per l’Isola dei famosi 2021, Francesco Fredella da Libero invece, fa sapere che un concorrente non avrebbe ottenuto il lascia passare a pochi giorni dalla partenza. Il giornalista che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene, ha infatti svelato un retroscena sul nome di un concorrente che da mesi circola. Stando a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tra qualche giorno i concorrenti dell’deipartiranno per l’Honduras e prima di sbarcare sulle spiagge honduregne probabilmente rispetteranno anche un periodo di quarantena, onde evitare che ci siano dei clamorosi problemi che non sarebbero di facile gestione in terre straniere. Non c’è nessuna ufficialità nella lista dei nomi ma ci sono tante voci in circolazione. Mentre Tvblog fa sapere che Massimiliano Rosolino avrebbe già la valigia pronta per l’dei, Francesco Fredella da Libero invece, fa sapere che unnon avrebbe ottenuto il lascia passare a pochi giorni dalla partenza. Il giornalista che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene, ha infatti svelato un retroscena sul nome di unche da mesi circola. Stando a ...

