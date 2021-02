Impianti sciistici chiusi, la Lombardia: «Stagione ormai finita, ora i ristori» (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’incontro è stato fatto per fare il punto sulla situazione sulle attività dei comprensori sciistici e le conseguenti ripercussioni provocate dalla decisione di domenica 14 febbraio di procrastinare al 5 marzo l’apertura degli Impianti di risalita nelle località montane. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’incontro è stato fatto per fare il punto sulla situazione sulle attività dei comprensorie le conseguenti ripercussioni provocate dalla decisione di domenica 14 febbraio di procrastinare al 5 marzo l’apertura deglidi risalita nelle località montane.

lorepregliasco : Palazzo Chigi fa sapere all'AGI che la decisione sugli impianti sciistici è stata adottata in base alle informazion… - fanpage : Ultim'ora A farlo sapere sono state le fonti di Palazzo Chigi. #lockdown - DSantanche : Sento parlare di discontinuità rispetto al governo Conte, ma allora perché Speranza continua a far chiudere… - Luanastretti1 : RT @gustinicchi: BREAKING: A Tagada dicono che la decisione di Speranza sulla chiusura degli impianti sciistici sia stata presa di concert… - GraRulli : @NervoSaldo Ogni volta ci lamentiamo che non abbiamo soldi che non ce la facciamo ad arrivare a fine mese; poi ci c… -