**Governo: Zingaretti, 'vaccini per economia e stop Covid, serve impegno di tutti'** (Di lunedì 15 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 15 febbraio 2021) su Notizie.it.

Rinaldi_euro : Donne e disabili, Zingaretti choc. E Salvini ha azzeccato la mossa - - Open_gol : L’ipotesi di compensare con i ruoli di sottogoverno non sembra essere apprezzata tra le donne Pd in rivolta. «Il pr… - AnnalisaChirico : La leadership di Zingaretti ha fatto acqua da tutte le parti, e ciò avrà conseguenze nel partito. È l’uomo che vole… - TV7Benevento : **Governo: Zingaretti, 'vaccini per economia e stop Covid, serve impegno di tutti'**... - frenkilsolito : RT @christianrocca: Fun fact: nasce il terzo governo con Pd e Forza Italia. Degli ultimi segretari a tempo pieno del Pd (Bersani, Epifani,… -