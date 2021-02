Governo Draghi | Dessì M5s | “Non voterò sì alla fiducia Davide Casaleggio? Per noi più che una risorsa continua a essere un problema”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 febbraio 2021) “Appoggio al? Sono praticamente nel panico e non dormo da qualche giorno, ma scuramente nonsì.”. Lo rivela ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, il senatore del M5s Emanuele, che aggiunge: “Resto convinto del fatto che abbiamo fatto bene a non impedire la nascita di questo, ma avrei preferito anche undi minoranza con la stessa maggioranza precedente. Per me sarebbe stato meglio dare un responsabile appoggio esterno, rendendoci così disponibili a dare il nostro voto per tutti i singoli provvedimenti a favore dei cittadini. Così avremmo potuto avere le mani libere per opporci se l’azione delnon ci fosse piaciuta e soprattutto avremmo mantenuto i ...