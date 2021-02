Gimbe: «Solo con 15 giorni di lockdown possiamo tornare a tracciare i contagi. Con le varianti prepariamoci allo scenario peggiore» (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sono sempre più forti le pressioni dal mondo scientifico che invocano una serrata totale per contenere i contagi da Coronavirus, l’avanzata delle varianti e una curva che continua a preoccupare. Voci che, in verità, si sono sempre espresse in questa direzione. Come quella di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che oggi ai microfoni della trasmissione L’Italia s’è desta su Radio Cusano Campus ribadisce la necessità di un lockdown generalizzato di 15 giorni, «che farebbe abbassare la curva per poter riprendere il tracciamento, altrimenti bisognerà continuare con stop&go per tutto il 2021». In queste ore si stanno esprimendo nell’ottica della serrata il virologo Andrea Crisanti, ma anche il consigliere del ministro Roberto Speranza, Walter Ricciardi, che un ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sono sempre più forti le pressioni dal mondo scientifico che invocano una serrata totale per contenere ida Coronavirus, l’avanzata dellee una curva che continua a preoccupare. Voci che, in verità, si sono sempre espresse in questa direzione. Come quella di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, che oggi ai microfoni della trasmissione L’Italia s’è desta su Radio Cusano Campus ribadisce la necessità di ungeneralizzato di 15, «che farebbe abbassare la curva per poter riprendere il tracciamento, altrimenti bisognerà continuare con stop&go per tutto il 2021». In queste ore si stanno esprimendo nell’ottica della serrata il virologo Andrea Crisanti, ma anche il consigliere del ministro Roberto Speranza, Walter Ricciardi, che un ...

