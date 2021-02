Gestione del sito di compostaggio avviso di conclusione indagine per Cariello e altre cinque persone (Di lunedì 15 febbraio 2021) di Pina Ferro Gestione dell’impianto di compostaggio di Eboli, avviso di conclusione indagini per sei persone. L’atto è stato notificato all’allora sindaco Massimo Cariello, all’’ex dirigente comunale Rosario La Corte, oggi in pensione, e gli imprenditori Gianni Gallozzi ed Angelo De Gregorio, rispettivamente rappresentante con procura speciale e delegato ambientale della società “Ladurner srl” di Bolzano, affidataria della Gestione dei rifiuti nell’impianto, a Simone Paoli procuratore speciale della società “Ladurner srl”, Andrea Silvestri legale rappresentante e amministratore unico della società “Ladurner srl”. L’impianto di compostaggio in questione era stato anche posto sotto sequestro da parte della Magistratura. L’inchiesta è affidata al ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 15 febbraio 2021) di Pina Ferrodell’impianto didi Eboli,diindagini per sei. L’atto è stato notificato all’allora sindaco Massimo, all’’ex dirigente comunale Rosario La Corte, oggi in pensione, e gli imprenditori Gianni Gallozzi ed Angelo De Gregorio, rispettivamente rappresentante con procura speciale e delegato ambientale della società “Ladurner srl” di Bolzano, affidataria delladei rifiuti nell’impianto, a Simone Paoli procuratore speciale della società “Ladurner srl”, Andrea Silvestri legale rappresentante e amministratore unico della società “Ladurner srl”. L’impianto diin questione era stato anche posto sotto sequestro da parte della Magistratura. L’inchiesta è affidata al ...

Ettore_Rosato : Siamo certi che comunicare, con sole 24h di anticipo, la non riapertura degli #impiantiscisitici è la coda della c… - myrtamerlino : Non è un Dream Team, ma la politica di oggi può offrire questo. Intanto iniziano le prime schermaglie sulle… - wireditalia : Richiesta formale alla app per conoscere come protegge le informazioni degli iscritti e come si adegua al Gdpr. Ecc… - teobaratto90 : RT @Luca_Gualtieri1: In #Italia forse serve un cambio di passo nella gestione del #COVID19. #lockdown - RaffaellaP3 : RT @DavidinoDadde: In Italia per la gestione del #RecoveryFund è caduto il #Governo in #Francia stanno lavorando per la crescita economica… -