Garage in fiamme, paura a Mercogliano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMercogliano (Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino, nel tardo pomeriggio di oggi 15 febbraio, sono intervenuti a Mercogliano in via 25 Aprile per un incendio che ha interessato un Garage condominiale. I fumi della combustione hanno invaso le scale dell'edificio residenziale che è stato evacuato a scopo precauzionale. Le fiamme sono state spente e messa in sicurezza l'area. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

