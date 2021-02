Fedez-Michielin | La nostra canzone per Sanremo? Una boccata d' ossigeno durante il lockdown

(Di lunedì 15 febbraio 2021)e Francescaraccontano in anteprima il loro brano di2021, "Chiamami per nome" “Presto ho un esame al conservatorio, e ieri sera per placare l’ansia mi sono guardata delle interviste”: esordisce così in conferenza stampa Francesca, che porterà alla prossima edizione di2021 in coppia conil brano “Chiamami per nome”.

TREVISO - Lei ha iniziato a fare yoga per gestire l'emozione, lui meditazione trascendentale per gestire l'ansia. Sono Francescache, insieme, saliranno sul palco della 71esima edizione del Festival di Sanremo in gara nella categoria campioni con il brano 'Chiamami per Nome'. Oggi, durante la conferenza stampa ...Francescaparteciperanno alla 71° edizione del Festival di Sanremo in gara nella categoria campioni. "È tutto abbastanza nuovo per me, una ritualità in questa grande tradizione - ...MILANO (ITALPRESS) – “Al primo Sanremo avevo 20 anni e l’ho vissuto come un campeggio: quest’anno è un’esperienza nuova”.E’ la riflessione di Francesca Michielin che, dopo “Nessun grado di separazione ...Francesca Michielin e Fedez in coppia al Festival di Sanremo con il brano 'Chiamami per Nome'. Il brano, scritto da dai due con Davide Simonetta, Alessandro Mahmoud, Alessandro Raina e prodotto da d.w ...