“È una cosa tristissima…”. Live, tra Barbara D’Urso e l’ospite vip succede di tutto: “Allora vattene” (Di lunedì 15 febbraio 2021) La puntata del Live – Non è la D’Urso è entrata nel vivo con il primo ospite del talk, il cantautore Francesco Baccini che da qualche giorno è entrato nell’occhio del ciclone a causa di alcune rivelazioni fatte all’interno della Casa del GF Vip. Proprio nel reality show Maria Teresa Ruta aveva parlato di un flirt passato con il cantante, raccontando di aver passato una serata insieme a guardare il Festival di Sanremo. Proprio in quell’occasione i due erano stati colti di sorpresa, secondo quanto riferito dalla donna, dalla figlia Guenda Goria. La versione raccontata invece da Baccini, proprio durante una puntata del GF Vip è stata diversa, spiegando che a coglierli di sorpresa era invece stato un fidanzato della Ruta e che con la giornalista non è mai successo niente. “Non ho parole, non sono abituato a condividere la mia vita privata” ha detto il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) La puntata del– Non è laè entrata nel vivo con il primo ospite del talk, il cantautore Francesco Baccini che da qualche giorno è entrato nell’occhio del ciclone a causa di alcune rivelazioni fatte all’interno della Casa del GF Vip. Proprio nel reality show Maria Teresa Ruta aveva parlato di un flirt passato con il cantante, raccontando di aver passato una serata insieme a guardare il Festival di Sanremo. Proprio in quell’occasione i due erano stati colti di sorpresa, secondo quanto riferito dalla donna, dalla figlia Guenda Goria. La versione raccontata invece da Baccini, proprio durante una puntata del GF Vip è stata diversa, spiegando che a coglierli di sorpresa era invece stato un fidanzato della Ruta e che con la giornalista non è mai successo niente. “Non ho parole, non sono abituato a condividere la mia vita privata” ha detto il ...

