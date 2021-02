Donne Pd, continua la rivolta: «C’è un problema di leadership» (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’idea di Zingaretti di “rimediare” con ruoli da sottosegretario alla nomina di tre ministri maschi non chiude il caso. Bongarzone (Pari opportunità): il tonfo è pesante Leggi su corriere (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’idea di Zingaretti di “rimediare” con ruoli da sottosegretario alla nomina di tre ministri maschi non chiude il caso. Bongarzone (Pari opportunità): il tonfo è pesante

