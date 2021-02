D’Amato: 18% contagi è da variante inglese (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma – “Abbiamo circa un 18% interessato dalla variante inglese. E’ una corsa contro il tempo, ecco perche’ e’ importante avere le giuste dosi di tutti i vaccini, sia quelli approvati che quelli in arrivo, di cui chiediamo che vengano fatte velocemente tutte le opportune verifiche degli standard di qualita’”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, a margine dell’inaugurazione del centro di vaccinazione Covid-19 all’Auditorium Parco della Musica. Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma – “Abbiamo circa un 18% interessato dalla. E’ una corsa contro il tempo, ecco perche’ e’ importante avere le giuste dosi di tutti i vaccini, sia quelli approvati che quelli in arrivo, di cui chiediamo che vengano fatte velocemente tutte le opportune verifiche degli standard di qualita’”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio, a margine dell’inaugurazione del centro di vaccinazione Covid-19 all’Auditorium Parco della Musica.

