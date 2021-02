Covid, Galli a Tv2000: “Lockdown totale? Inevitabile la soluzione proposta da Ricciardi. Con le nuove varianti avremo più infezioni” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Ricciardi ha invocato un Lockdown totale? Le nuove varianti sono già in Italia e vogliono dire quasi certamente più infezioni e più problemi. E purtroppo la conclusione non può che essere qualcosa di simile alla soluzione paventata dal collega Ricciardi. Mi fa zero piacere dire questa cosa, però temo che sia nelle evidenze e riflette quelle che sono state le esperienze della Francia e dell’Inghilterra prima di noi”. Così, nel programma “Il mio medico”, su Tv2000, Massimo Galli, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, commenta la proposta avanzata dal consigliere del ministero della Salute, Walter Ricciardi. E aggiunge: “Il sistema della divisione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) “ha invocato un? Lesono già in Italia e vogliono dire quasi certamente piùe più problemi. E purtroppo la conclusione non può che essere qualcosa di simile allapaventata dal collega. Mi fa zero piacere dire questa cosa, però temo che sia nelle evidenze e riflette quelle che sono state le esperienze della Francia e dell’Inghilterra prima di noi”. Così, nel programma “Il mio medico”, su, Massimo, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, commenta laavanzata dal consigliere del ministero della Salute, Walter. E aggiunge: “Il sistema della divisione ...

