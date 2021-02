Ciclismo | Julian Alaphilippe | “Sono soddisfatto Tutto ciò che accadrà ora sarà molto importante”

(Di lunedì 15 febbraio 2021)può ritenersi più chedel suo debutto stagionale al Tour de la Provence, chiuso sul secondo gradino del podio in mezzo a due perle colombiane della Ineos Grenadiers: il vincitore Ivan Sosa, e il terzo classificato Egan Bernal. Davvero ottima la condizione fisica attuale del campione del mondo di Imola, apparsobrillante dall’inizio alla fine, specialmente sul Mont Ventoux. E adesso arrivano le sue amate Classiche. In un’intervista rilasciata a Cyclism’actu, il francese della Deceuninck-Quick Step ha dichiarato di esserecontento della sua prestazione in gara tra azioni personali e un grande supporto nei confronti dell’azzurro Davide Ballerini, mattatore di questo Provence: “Possiamo ritenerci soddisfatti della nostra settimana. Questo 2021 è iniziato ...

... quella della salita al Mont Ventoux (ma fino a Chalet Reynard) per un podio regale: secondo posto a 15' per Egan Bernal, compagno di squadra di Sousa, terzo (a 18') il campione del mondo...Alaphilippe +3'30'' Filippo Conca in fuga Giornata adatta a tentativi di fuga e il primo a ...